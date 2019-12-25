В Петербурге обсудили результаты работы некоммерческих организаций

Большинство НКО не снижали своей активности и в период пандемии.

В Петербурге усиливается роль некоммерческих организаций. К такому выводу пришли в "Аргументах и Фактах в Санкт-Петербурге" по итогам круглого стола с представителями НКО.

Одним из значимых проектов стал проект "Самостоятельная жизнь". Он рассчитан на людей с ментальной и физической инвалидностью, которым помогают справляться самостоятельно с повседневными заботами. Они живут вместе под одной крышей. На данный момент открыты два таких дома с 38 жильцами. Проект реализовала Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов.

Еще один проект ― "Простые вещи". Его авторы открыли инклюзивные мастерские, в том числе керамические и столярные. Идея заключается в том, чтобы люди с нарушениями интеллекта трудились вместе со здоровыми людьми. Подопечные лепят, шьют и готовят еду. Ранее Piter.TV посвятил этому репортаж.

Ресурсный центр по развитию паллиативной помощи, который открылся в "Детском хосписе" поддерживают не только тяжелобольных малышей, подростков, но и их близких. Руководство ставит перед собой цель повысить качество и доступность паллиативной помощи в регионах.

Масштабный проект "Живая классика" дает возможность ученикам выступить на Красной площади в Москве. Ученики выбирают отрывок из любимого литературного произведения и соревнуются в выразительном, артистичном чтении. Первый этап проходит у себя в школе, затем на городском уровне.

В Петербурге расширят список социальных услуг для бездомных.

Фото: Piter.TV