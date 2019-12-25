В Петербурге расширят список социальных услуг для бездомных

Программу профилактики бездомности поддержат НКО.

Власти Петербурга намерены реализовать программу профилактики бездомности, рассчитанную на ближайшие 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора города Олега Эргашева.

Перспективы программы обсуждались в рамках совещания, на котором было решено, что к программе будут привлечены НКО, ориентированные на социальную политику. Государственные учреждения должны дополнить перечень услуг, которые получают люди без определенного места жительства. В список войдут предоставление теплых помещений дня ночлега, питание, помощь с утерянными документами и бесплатная медицинская помощь.

Необходимо заниматься процессом социализации бездомных, содействовать трудоустройству и нормализации их жизни. В противном случае мы не сможем решить эту социально важную задачу. резюмировал Олег Эргашев

Отметим, что на данный момент в Петербурге на учет поставлены 3366 бездомных и функционируют 13 домов для их ночлега. Медицинские услуги таким гражданам оказывает Боткинская больница.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские волонтеры объединятся в специальные штабы.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга