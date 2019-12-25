Петербургские волонтеры объединятся в специальные штабы

Добровольцы будут помогать гражданам и после окончания эпидемии.

До конца 2020 года в Петербурге будет организовано несколько штабов социального волонтерства. Об этом сообщил губернатор города во время молодежного образовательного форума "Ладога" в Ленинградской области.

Отметим, что за время эпидемии COVID-19 свыше 4 тысяч жителей северной столицы приняли участие в волонтерском движении. Планируется, что это количество будет только расти.

Волонтерские штабы будут заняты не только в борьбе с коронавирусом, но и будут оказывать соцподдержку нуждающимся в целом.

Ранее мы рассказали о том, что молодежная организация волонтеров провела субботник в светогорском сквере.

Фото: волонтеры-медики.рф