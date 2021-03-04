Вторая по дешевой стоимости квартира продается за 350 тыс. рублей.

Самую дешевую в России квартиру продают за 300 тыс. рублей. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на доступные объявления в "Циан".

Отмечается, что самая дешевая квартира без ремонта продается в Тамбовской области. Ее можно приобрести за 300 тыс. рублей. Площадь квартиры составляет 37 квадратных метров. Она находится в поселке Зеленый Гай. В помещении есть холодная вода и канализация, но отсутствует туалет.

Вторая по дешевой стоимости квартира продается в селе Берендеево Ярославской области. Она оценивается в 350 тыс. рублей. Помещение площадью 32,4 "квадрата" находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома.

Фото: Piter.tv