Компания презентовала ролик с несколькими необычными моделями гаджетов.

Технологическая компания Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами. Устройства будут предлагать пользователям расширить свой дисплей. Аппаратура способна как растягиваться в горизонтальном или вертикальном направлении, так и складываться в несколько раз.

Создатели выделили несколько концептуальных устройств: Samsung Flex Bar (складывается горизонтально как модель Z Flip), Flex Square (складывается вертикально как Z Fold), Flex G (складывается в три раза) и Flex Roll. У последней версии часть дисплея сворачивается в том случае, если она не используется.

В настоящее время информации о том, когда гаджеты выйдут на глобальный рынок, нет.

Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне.

Фото и видео: YouTube / Samsung Display