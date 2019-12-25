Samsung отказалась от нового флагмана серии Galaxy Note

Ключевой особенностью запланированных флагманов окажется долговечность.

Samsung отменила выпуск нового флагмана серии Galaxy Note. Информация об этом появилась на сайте компании.

Как отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Electronics ТМ Ро (TM Roh), вместо выпуска одного из традиционных смартфонов компания расширит любимые функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy.

Он подчеркнул, что особенностью новых флагманов будет долговечность.

Наше третье поколение складных устройств откроет новые удивительные возможности многозадачности и повышенную надежность, — сказал он.

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