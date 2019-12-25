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Samsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов Huawei
Сегодня, 9:11
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nastya960

Samsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов Huawei

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Поставки прекратятся с 15 сентября.

Южнокорейские компании Samsung Display и LG Display планируют остановить поставки дисплеев для смартфонов компании Huawei Technologies. К этому пришлось прийти из-за наложенных на китайского производителя американских санкций. Об этом сообщило издание Reuters.

В Samsung Display отказались комментировать данную ситуацию. В компании LG Display отметили, что американские санкции не сильно повлияют на их бизнес. Компания и до этого поставляла лишь ограниченное количество панелей для Huawei.

В августе 2020 года американское правительство запретило поставщикам комплектующих без специального разрешения продавать китайскому телекоммуникационному гиганту свою продукцию, если при производстве этих самых комплектующих были использованы американские технологии.

Поставки прекратятся с 15 сентября.

Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США.

Фото: pixabay

Теги: huawei, samsung
Категории: Лента новостей,

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