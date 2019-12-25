Samsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов Huawei

Южнокорейские компании Samsung Display и LG Display планируют остановить поставки дисплеев для смартфонов компании Huawei Technologies. К этому пришлось прийти из-за наложенных на китайского производителя американских санкций. Об этом сообщило издание Reuters.
В Samsung Display отказались комментировать данную ситуацию. В компании LG Display отметили, что американские санкции не сильно повлияют на их бизнес. Компания и до этого поставляла лишь ограниченное количество панелей для Huawei.
В августе 2020 года американское правительство запретило поставщикам комплектующих без специального разрешения продавать китайскому телекоммуникационному гиганту свою продукцию, если при производстве этих самых комплектующих были использованы американские технологии.
Поставки прекратятся с 15 сентября.
Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США.
Фото: pixabay
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