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Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США
Сегодня, 10:36
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matveyvn

Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США

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Компания смогла расширить коллектив российских учёных.

Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США. Об этом рассказал её основатель и владелец Жэнь Чжэнфэй.

После того, как Вашингтон включил нас в список организаций, мы перевели наши инвестиции из США в Россию.

Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei

Он отметил, что благодаря этому компания смогла расширить коллектив российских учёных и смогла повысить им зарплату. По мнению Чжэнфэя, санкции в отношении его компании — импульсивное желание некоторых политиков, поэтому в ненависти к Америке он не видит никаких причин.

Ранее оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России.

Фото: pixabay.com

Теги: huawei, российские ученые, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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