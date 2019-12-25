Компания смогла расширить коллектив российских учёных.

Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США. Об этом рассказал её основатель и владелец Жэнь Чжэнфэй.

После того, как Вашингтон включил нас в список организаций, мы перевели наши инвестиции из США в Россию. Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei

Он отметил, что благодаря этому компания смогла расширить коллектив российских учёных и смогла повысить им зарплату. По мнению Чжэнфэя, санкции в отношении его компании — импульсивное желание некоторых политиков, поэтому в ненависти к Америке он не видит никаких причин.

Ранее оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России.

Фото: pixabay.com