Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США. Об этом рассказал её основатель и владелец Жэнь Чжэнфэй.
После того, как Вашингтон включил нас в список организаций, мы перевели наши инвестиции из США в Россию.
Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei
Он отметил, что благодаря этому компания смогла расширить коллектив российских учёных и смогла повысить им зарплату. По мнению Чжэнфэя, санкции в отношении его компании — импульсивное желание некоторых политиков, поэтому в ненависти к Америке он не видит никаких причин.
Ранее оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все