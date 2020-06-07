Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Средства были перечисленные в качестве мер поддержки в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, которые за ней последовали.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) перечислила самозанятым через приложение "Мой налог" свыше 8,5 млрд рублей налогового капитала. Глава ведомства Даниил Егоров в интервью "Вести недели" сообщил, что мера коснулась более 700 тыс. граждан.

Средства были перечисленные в качестве мер поддержки в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, которые за ней последовали. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что гражданам полностью спишут налоговые платежи кроме НДС и страховых взносов за второй квартал года. Для помощи самозанятым было решено вернуть уплаченный ими за прошлый год налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Подразумевается, что за счет выделенных средств граждане оплатят налоги за текущий год.

Напомним, ранее сообщалось, что на поддержку петербургского бизнеса выделили 13,5 миллиардов рублей. Воспользоваться мерами поддержки могут 110000 субъектов малого и среднего бизнеса.

Видео: kremlin.ru