На поддержку петербургского бизнеса выделили 13,5 миллиардов рублей

В такую сумму обошлись два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе видеоконференции с президентом глава города отчитался, что в Петербурге принято два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Их стоимость оценивается в 13,5 миллиардов рублей. Воспользоваться мерами поддержки могут 110000 субъектов малого и среднего бизнеса уточнил губернатор.

Снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка входят в принятые меры.

Также Александр Беглов подсчитал, что до введения ограничительных мер работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3 миллиона 50 тысяч человек. Ограничения и запреты затронули деятельность 68 390 организаций, где работало 680 000 человек.

На удаленную работу перешли 367 тысяч человек. Экономическую активность сохранили 180 000 организаций - 70% от общего числа.

Ранее мы писали, что для всех участников отраслей строительства и ЖКХ появится единое цифровое пространство.

Фото: gov.spb.ru