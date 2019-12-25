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На поддержку петербургского бизнеса выделили 13,5 миллиардов рублей
Сегодня, 19:30
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smirenny

На поддержку петербургского бизнеса выделили 13,5 миллиардов рублей

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В такую сумму обошлись два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе видеоконференции с президентом глава города отчитался, что в Петербурге принято два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Их стоимость оценивается в 13,5 миллиардов рублей. Воспользоваться мерами поддержки могут 110000 субъектов малого и среднего бизнеса

уточнил губернатор.

Снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка входят в принятые меры.

Также Александр Беглов подсчитал, что до введения ограничительных мер работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3 миллиона 50 тысяч человек. Ограничения и запреты затронули деятельность 68 390 организаций, где работало 680 000 человек. 

На удаленную работу перешли 367 тысяч человек. Экономическую активность сохранили 180 000 организаций - 70% от общего числа.

Ранее мы писали, что для всех участников отраслей строительства и ЖКХ появится единое цифровое пространство.

Фото: gov.spb.ru

Теги: бизнес, поддержка малого и среднего бизнеса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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