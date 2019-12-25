Для всех участников отраслей строительства и ЖКХ появится единое цифровое пространство

Переход к цифровизации позволит сокращать сроки строительства и улучшать качество управления объектами.

Участников отраслей строительства и ЖКХ могут объединить единой цифровой системой. Об этом заявил на тематической онлайн-конференции первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сообщает портал "Строительный Петербург".

По словам Файзуллина, для перехода в цифровое пространства определился ряд принципов, в числе которых значится ориентирование на конечного потребителя, более низкая административная нагрузка на бизнес, уменьшение рисков нарушения законодательства из-за плохой информированности, а также сокращение сроков оформления различных документов. Сбор данных будет вестись из транзакционных систем, а доступ к информационной платформе будет и у органов власти, и у заказчиков, и у подрядчиков.

После перехода к цифровизации в Минстрое ожидают увидеть сокращенные сроки строительства и улучшение качества управления объектами капстроительства.

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Фото: Piter.TV