Проблемный ЖК в Рощино ввели в эксплуатацию

Решение одобрили представители комитета Госстройнадзора.

Три корпуса долгостроя ЖК "Новое Рощино" получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Объект, расположенный на Социалистической улице, одобрен региональным комитетом Госстройнадзора.

Компания "ИСК "Интер-строй"" приступила к возведению пятиэтажек на 174 квартиры в 2014 году. Еще через год туда должны были заселиться дольщики, но объект получил статус проблемного и строительство временно прекратилось. ЖК был внесен в "Дорожную карту", которая представляет собой график мер помощи пострадавшим собственникам.

При поддержке региона удалось привлечь инвестора для завершения строительства. Сейчас объект готов к эксплуатации.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области