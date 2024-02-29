Самозанятых таксистов Петербурга хотят вывести из-под закона о локализации

Запрет на иномарки ударит по самозанятым таксистам сильнее всего.

В Санкт-Петербурге на уровне городского парламента и профессионального сообщества обсуждают инициативу об исключении самозанятых водителей из-под действия закона о локализации такси, который с 2026 года ограничит работу на автомобилях иностранного производства. С предложением выступили на заседании рабочей группы Законодательного собрания Петербурга, сообщает профильная комиссия по транспорту.

Председатель петербургского регионального отделения профсоюза работников платформенной экономики "Новый труд" Семён Борзенко заявил, что действующие и готовящиеся поправки в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ" не решают ключевых проблем самозанятых водителей.

По его словам, в реестре легковых такси Санкт-Петербурга числятся около 65,7 тысячи автомобилей. Более 5 тысяч принадлежат перевозчикам, при этом свыше 3,6 тысячи зарегистрированы за самозанятыми водителями. С 1 марта 2026 года закон запрещает работу в такси на зарубежных автомобилях, допуская только машины отечественного производства или собранные в России по специальным инвестиционным контрактам. Минимальная стоимость такого автомобиля, по оценке рынка, составляет около 2,5 миллиона рублей, тогда как предельный годовой доход самозанятого ограничен 2,4 миллиона рублей.

Участники совещания обратили внимание, что большинство таксистов не владеют автомобилями напрямую. Руководитель компании "Главный парк" Аркадий Лодягин пояснил, что машины чаще принадлежат агрегаторам или таксопаркам, а в случае ужесточения требований водителю придётся либо покупать автомобиль за свой счёт, либо прекращать официальную деятельность.

Фото: Piter.TV