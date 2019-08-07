Самозанятые жители Петербурга рассказали о резком росте своих доходов

34% респондентов заявили, что в ближайшем будущем они могут столкнуться с превышением годового лимита по объемам заработка.

У самозанятых петербуржцев в ноябре резко выросли доходы. Об этом пишет "РБК Петербург" 29 ноября, ссылаясь на исследование платформы для работы с внештатными исполнителями "Консоль.Про".

34% респондентов заявили, что в ближайшем будущем они могут столкнуться с превышением годового лимита по объемам заработка. Согласно законодательству, в год доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей.

Уже 27% самозанятых Северной столицы снижают активность в поисках новых клиентов, а 69% – оформляют часть заказов на близких. 4% опрошенных признались, что при переводе за границу заработка они нарушают закон и принимают оплату наличными.

Ранее мы рассказывали о том, что самозанятых в Петербурге стало более чем 500 тыс., а с начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)