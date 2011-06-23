Почти половина петербуржцев испытывает чувство одиночества

По данным аналитиков, мужчины переживают одиночество хуже, чем женщины.

48% жителей Петербурга чувствуют себя одиноко. Об этом 28 ноября пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на исследование дейтинг-сервиса Mamba.

По данным аналитиков, мужчины переживают одиночество хуже, чем женщины: отсутствие партнера расстраивает первых на 7 баллов из 10, а вторых – на 6,3 из 10.

Кроме того, 17% молодых людей думают о том, что у них не получится завести детей в любовном союзе. Этот страх встречается у 14% девушек.

Согласно опросу, 25% респондентов одиноки из-за невезения, 12% винят собственные привычки, а 10% – высокие требования к партнеру.

Ранее мы рассказывали о том, что 88% петербуржцев и 85% петербурженок довольны своим браком. "Родственными душами" с партнером себя назвали 51% женщин и 48% мужчин. Людей, которые характеризуют отношения как "противоположности притягиваются", оказалось меньше в два раза – 25% респондентов женского пола и 26% мужского.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)