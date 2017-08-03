Довольны своим браком 90% жителей Петербурга

В частности, "родственными душами" с партнером себя назвали 51% женщин и 48% мужчин.

88% петербуржцев и 85% петербурженок довольны своим браком, однако абсолютно уверены в этом 47% мужчин и 46% женщин, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 7 ноября, ссылаясь на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

В частности, "родственными душами" с партнером себя назвали 51% женщин и 48% мужчин. Людей, которые характеризуют отношения как "противоположности притягиваются", оказалось меньше в два раза – 25% респондентов женского пола и 26% мужского. Кроме того, 59% мужчин и 52% женщин отмечают, что считают свой брак "по душе".

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, как петербуржцы выбирают кружок для ребенка.

Фото: Pxhere