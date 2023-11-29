Названы самые престижные профессии в Петербурге

В число престижных на рынке труда профессий вошли специалисты в сфере IT, ученые и инженеры с высшим образованием.

Аналитики выяснили, какие профессии жители Петербурга считают престижными. Рейтингом поделился телеканал "Санкт-Петербург" 20 августа.

В число престижных на рынке труда профессий вошли специалисты в сфере IT, ученые и инженеры с высшим образованием. Лидируют компьютерные технологии (52%), вторыми стали ученые или исследователи (46%). Замыкают тройку инженеры с высшим образованием (35%).

Также в рейтинге престижных профессий отличились врачи, творческие профессии и "квалифицированные рабочие". Самой престижной среди рабочих профессий горожане считают профессию сервисного инженера или инженера-механика.

Ранее на Piter.TV: рабочие профессии с высокими зарплатами названы в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)