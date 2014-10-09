Количество самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона

Губернатор города Александр Беглов выступил на форуме и подчеркнул важность обсуждаемых вопросов для экономики всей России и напомнил о значимости вклада малых и средних предприятий в сохранение стабильности в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Санкт-Петербург является лидером в развитии малого и среднего бизнеса, и за прошлый год число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе увеличилось на 7 тысяч. Количество самозанятых в Петербурге уже превысило полмиллиона, а с начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз.
Ранее сообщалось, что число самозанятых в Петербурге увеличилось на 20%.
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