В июле в Петербург начнут летать самолеты из Белгорода

Билеты уже поступили в продажу.

С 3 июля в Петербург начнут летать самолеты из Белгорода, рейсы осуществит авиакомпания "Ираэро". Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Белгорода.

Известно, что перелеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, перевозками займутся самолеты ВС SSJ-100, рассчитанные на 93 пассажира. В первый рабочий день недели самолет из Петербурга вылетит в 10.40, обратный рейс назначен на 13.10. В пятницу вылет из Северной столицы запланирован на 16.00, а обратный – на 18.40. Перелет занимает около полутора часов. Билеты уже имеются в продаже.

Ранее мы сообщали, что до августа авиакомпания "Победа" планирует вернуть в расписание все рейсы.

Фото: Piter.TV