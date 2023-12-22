Самолёт в Пулково задержали из-за панической атаки пассажирки

Свидетели происшествия рассказывают, что женщина задыхалась и выглядела очень напуганной.

В четверг, 14 марта, вылет самолёта из Петербурга в Баку был задержан на час из-за необычной ситуации с одной из пассажирок. После окончания посадки на борту самолета одна молодая женщина начала испытывать приступ паники, что вызвало сильные страхи у её ребёнка, который начал громко кричать.

Свидетели происшествия рассказывают, что женщина задыхалась и выглядела очень напуганной. Сотрудники авиаперевозчика вызвали медицинский персонал, который оказал первую помощь пассажирке. После оказания помощи ей стало лучше, и она отправилась со своим ребенком в детскую комнату на судне.

Официальные источники сообщают, что сейчас состояние пассажирки стабильное.

Судя по онлайн-табло Пулково, рейс в Баку успешно вылетел в 11:38.

Ранее мы сообщили о том, что сахалинку, ограбившую два аэропорта, задержали в Пулково.

Фото: Piter.TV