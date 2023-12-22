Сахалинку, ограбившую два аэропорта, задержали в Пулково

Женщина вынесла очки стоимостью восемь тыс. рублей и флакон духов из магазинов, расположенных в воздушных гаванях Южно-Сахалинска и Екатеринбурга.

В аэропорту Пулково задержали туристку, подозреваемую в свершении краж из магазинов двух аэропортов. Об этом сообщила пресс-служб управления на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.

Криминальная история началась в Южно-Сахалинской воздушной гавани, где 33-летняя женщина перед вылетом в Северную столицу зашла в магазин и надела на себя солнцезащитные очки стоимостью восемь тыс. рублей, после чего без оплаты покинула магазин и се н свой рейс. Находясь в Екатеринбурге по пути в Петербург, женщина украла флакон духов из магазина в зале ожидания.

После прибытия в Петербург женщину уже ждали сотрудники транспортной полиции, которые сопроводили её в дежурную часть аэропорта Пулково. В результате личного досмотра украденные предметы были изъяты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о краже, и материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный попытался ограбить банк на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV