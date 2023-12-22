Неизвестный попытался ограбить банк на Васильевском острове. Его разыскивают

Злоумышленник распылил содержимое газового баллончика и попросил передать ему деньги.

Вечером в четверг, 7 марта, в полицию Василеостровского района поступила информация о попытке ограбления финансового учреждения – банка, расположенного на 9-й линии В. О. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия прибыли правоохранители, установившие, что неизвестный вошел в помещение, распылил содержимое газового баллончика и потребовал передать ему деньги. Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив.

В настоящее время полиция приняла меры к розыску и задержанию неизвестного.

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Фото: Piter.TV