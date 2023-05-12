Самолет вынуждено приземлился на шоссе на северо-востоке Китая, вызвав пробки

В настоящее время устанавливаются возможные пострадавшие.

На территории китайского города Далянь, расположенного в северо-восточной провинции страны, небольшой легкомоторный самолет жестко приземлился на автомобильное шоссе. На кадрах, которые опубликовали местные СМИ в социальных сетях, видно, как воздушный борт под углом заходит на автомобильную дорогу, а затем ударяется о зеленую разделительную полосу. Затем самолет падает на проезжую часть. Пользователи соцсетей сообщают, что из-за инцидента на трассе образовалась большая транспортная пробка. Одна из свидетельниц происшествия утверждает в комментариях, что самолет чуть не врезался в автомобиль, в котором она ехала.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости