Женщина-пилот боком посадила самолет во время шторма

Летчица продемонстрировала чудеса профессионализма.

В сети появилось видео рискованной посадки самолета авиакомпании Tui Airways в штормовую погоду. Из-за сложных погодных условий пилоту пришлось сажать самолет боком.

Ролик, запечатлевший чудеса профессионализма летчика, удалось заснять на прошлой неделе в британском аэропорту Бенкси, во время шторма "Каллум". Из-за плохих погодных условие многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, однако экипаж Boeing 757-200 все-таки принял решение совершить посадку. Как видно из ролика, самолет благополучно приземлился, несмотря на сильный ветер. За штурвалом находилась 35-летняя женщина-пилот Бренда Рипсаама Вассинка, которая с 2005 года работает в Tui Airways.

Мы очень гордимся впечатляющей посадкой нашего капитана Бренда Рипсаама Вассинка в этих неблагоприятных погодных условиях заявили в компании Tui Airways

Видео: ютуб-канал New China TV