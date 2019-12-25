Самолёт из Сургута сбил лису в Пулково

Останки животного убрали со взлётной полосы.

В среду, 4 сентября, время посадки самолёта, прилетевшего в аэропорт Пулково из Сургута, была сбита лиса. По несчастливой случайности животное оказалось на посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия" со ссылкой на командира экипажа.

На место происшествия были вызваны орнитолог и аэродромная служба. Останки хищного зверя убрали, а самолёт проследовал на стоянку.

В авиакомпании "Россия" подчеркнули, что подобные инциденты во время посадки всё чаще начали происходить не только с птицами, но и с более крупными представителями фауны. Происшествие могло серьёзно отразиться на безопасности экипажа и пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково таможенники обнаружили наркотические леденцы в посылках.

Фото: Piter.TV