В Пулково таможенники обнаружили наркотические леденцы в посылках

По данным таможни, а посылке было восемь блистеров и более 400 капсул.

На Пулковском таможенном посту в экспресс-посылках из США обнаружили леденцы из каваина и капсулы с марихуаной. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

По данным таможни, а посылке было восемь блистеров и более 400 капсул. Это леденцы, в которые входят сильнодействующего вещества .

Перец опьяняющий (кава-кава), входящие в него вещества (каваин) и марихуана включены в перечни запрещённых сильнодействующих веществ и наркотических средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде.

В июне в Пулково через таможню не пропустили украшение стоимостью более четырех миллионов рублей.

Фото: Северо-Западное таможенное управление