На борту находились 114 человек, в том числе шесть членов экипажа.

В минувший вторник, 4 августа, в Пулково экстренно сел самолет с трещиной в стекле. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.

Как оказалось, самолет Airbus A320-214 вылетел до Красноярска в 20:04. Однако спустя час судно развернулось над Ленобласть, сделало несколько кругов и вернулось в Пулково.

Позже выяснилось, что в самолете обнаружили трещину в стекле. Известно, что на борту было 114 человек, включая членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что пострадал мужчина, который помогал тушить пожар в жилом доме на Новаторов.

Фото:Piter.TV