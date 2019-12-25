Пострадал мужчина, который помогал тушить пожар в жилом доме на Новаторов

В ночь на 5 августа в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 02:08. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в 5-этажном жилом доме на бульваре Новаторов горит трехкомнатная квартира.
С огнем боролись 13 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Через 20 минут возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия выгорела комната и коридор на площади 20 квадратных метров.
При пожаре пострадал житель дома, который помогал спасателям тушить огонь. Его обнаружили на лестничной площадке и увезли в больницу с травмами.
Ранее мы писали, что две маленькие собачки погибли при пожаре в квартире на Обуховской Обороны.
Фото: Piter.TV
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