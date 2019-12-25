Две маленькие собачки погибли при пожаре в квартире на Обуховской Обороны

Огонь разгорелся в комнате на 25 квадратных метрах.

Днем 4 августа в Невском районе Петербурга произошел крупный пожар. В доме №147 на проспекте Обуховской Обороны загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Прибывшие на место происшествия спасатели разделились на две группы. Одни приступили к вскрытию квартиры бензорезом, другие – проникли в помещение через окно.

Выяснилось, что в квартире площадью 100 квадратных метров полыхала комната на 25 квадратах. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

Из здания эвакуировали 12 человек. В результате случившегося погибли две маленькие собачки. Из людей никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Просвещения загорелась "Газель".

Фото: pixabay.com