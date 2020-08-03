На проспекте Просвещения загорелась "Газель"

С огнем боролись, в том числе, жители близлежащих домов.

Поздним вечером 2 августа в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Во дворе дома №99 на проспекте Просвещения воспламенилась "Газель". В сети появились фото и видео с места происшествия.

Кроме спасателей с огнем боролись жители близлежащих домов, которые выливали воду из своих парадных. Также пожар помогал тушить проливной дождь. О пострадавших в результате возгорания информации нет. Причины произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что петербургская полиция ищет поджигателя автомобиля на Петергофском шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ильгар Бабаев