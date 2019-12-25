Петербургская полиция ищет поджигателя автомобиля на Петергофском шоссе

Иномарка выгорела полностью, немного пострадало и соседнее авто.

Ночью 30 июля в полицию Петербурга сообщили о полыхающем у дома №53 по Петергофскому шоссе автомобиле. По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, в "Киа Рио" сначала раздался хлопок, а затем машина загорелась.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит 28-летнему гражданину, но мужчина передал машину по договору аренды жителю Волгоградской области. Пожар полностью "съел" автомобиль, также пострадал рядом стоящий "Ситроён", которому оплавило левую часть корпуса. Пострадавших в инциденте не оказалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ищет поджигателя.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержали пассажира, который пил в троллейбусе.

Фото: Piter.TV