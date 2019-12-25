Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на проспекте Обуховской Обороны

Из окна третьего этажа был виден слабый дым.

Сегодня, 4 августа, в жилом доме на проспекте Обуховской Обороны произошел пожар. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

Сообщение о пожаре в доме №147 поступило в 12-м часу. Как нам удалось узнать, в квартире на третьем этаже площадью 100 кв.метров произошло возгорание в одной из комнат площадью 25 кв.метров. Она полностью оказалась в огне. В 12:10 открытое горение ликвидировали.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция возбудила уголовное дело после возгорания автомобилей на улице Книпович.

Фото: pixabay.com