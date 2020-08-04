Полиция возбудила уголовное дело после возгорания автомобилей на улице Книпович

В результате пожара никто не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобилей в промзоне на улице Книпович, 9. Инцидент произошел 7 июля 2020 года.

Было установлено, что на огороженной территории бизнес-центра на охраняемой стоянке произошло возгорание пустой автоцистерны объемом 12 куб.метров на базе грузовика, который перевозил дизельное топливо. В результате пожара сгорели 8 грузовых автомобилей, 1 легковой, 1 автобус и 2 полуприцепа. Сумма ущерба устанавливается. Обошлось без пострадавших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 3 августа возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция разыскивает причастных к возгоранию.

Также петербургская полиция ищет поджигателя автомобиля на Петергофском шоссе.

Видео: ГУ МЧС по Петербургу