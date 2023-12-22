Рейс, севший из Сочи в Петербург, экстренно сел в Шереметьево

Рейс FV6569 отправился в 18:48, с опозданием на три минуты.

Летевший из Сочи в Петербург самолет авиакомпании "Россия" накануне в 22:14 экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево, подтверждает онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс FV6569 отправился в 18:48, с опозданием на три минуты. Однако добраться до точки назначения ему помешала техническая неисправность.

Пассажиры были доставлены в аэропорт и размещены в здании. Их отправили в Петербург резервным бортом в ночь на 28 мая, некоторых пересадили на рейсы других перевозчиков.

Ранее мы сообщили о том, что задержка самолета "Победы" из Петербург в Пермь составила пять часов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)