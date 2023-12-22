Рейс, севший из Сочи в Петербург, экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Сочи в Петербург самолет авиакомпании "Россия" накануне в 22:14 экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево, подтверждает онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс FV6569 отправился в 18:48, с опозданием на три минуты. Однако добраться до точки назначения ему помешала техническая неисправность.
Пассажиры были доставлены в аэропорт и размещены в здании. Их отправили в Петербург резервным бортом в ночь на 28 мая, некоторых пересадили на рейсы других перевозчиков.
Ранее мы сообщили о том, что задержка самолета "Победы" из Петербург в Пермь составила пять часов.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все