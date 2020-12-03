Самолёт рейса Новокузнецк — Петербург экстренно приземлился в Омске

Предварительно сообщается, что посадку совершили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Утром понедельника, 19 сентября, самолёт по маршруту Новокузнецк-Петербург экстренно приземлился в Омске. Воздушное судно в аэропорту ждал реанимобиль. Об этом сообщили в соцсетях со ссылкой на слова одного из пассажиров.

Изначально было заявлено, что причиной посадки стало плохое самочувствие капитана, однако эти данные опровергли. В омском аэропорту заявили, что здоровье ухудшилось у одного из пассажиров.

Комментарии от компании-перевозчики на данный момент не поступали.

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Фото: Telegam / Бардокин live