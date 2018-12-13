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Самолет рейса Лондон-Петербург подал аварийный сигнал: борт приземлился без происшествий
Вчера, 7:45
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lesjasap

Самолет рейса Лондон-Петербург подал аварийный сигнал: борт приземлился без происшествий

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Тревога могла быть вызвана сбоями в системе.

Экипаж международного рейса  FV 6620 подал сигнал тревоги во время полета. Самолет следовал из Лондона в Петербург. Однако, как отмечают сотрудники авиакомпании "Россия", в результате лайнер успешно приземлился на землю. Внештатных ситуаций замечено не было.

Инцидент произошел вечером 14 мая. Известно, что из Великобритании вылет состоялся в 19.30. Около 22.25 часов самолет уже находился в Северной столице. Представители организации-перевозчика пояснили, что скорее всего произошла ошибка. Где именно - на самом борту или сервисе - неизвестно.

Отметим, что самолет подал цифровой код 7700, который обозначает аварийную ситуацию. Такой сигнал подают, например, когда одному из пассажиров становится плохо. В связи с этим диспетчеры дают лайнеру приоритет в посадке. Если есть очередь, то воздушное средство пускают первым.

Ранее Piter.tv писал о том, что на рейсе Ларнака-Петербург полиция задержала пьяную жительницу Кронштадта.

Фото: Piter.tv 

Теги: аваприйный сигнал, авиакомпания россия, лондон, пулково
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Вчера 9:45

«Россия» недоговаривает.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 10:45

Вы тоже летели этим рейсом сегодня?

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Аноним
Вчера 10:37

Полностью согласна,не совсем договаривает

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