Самолет рейса Лондон-Петербург подал аварийный сигнал: борт приземлился без происшествий

Тревога могла быть вызвана сбоями в системе.

Экипаж международного рейса FV 6620 подал сигнал тревоги во время полета. Самолет следовал из Лондона в Петербург. Однако, как отмечают сотрудники авиакомпании "Россия", в результате лайнер успешно приземлился на землю. Внештатных ситуаций замечено не было.

Инцидент произошел вечером 14 мая. Известно, что из Великобритании вылет состоялся в 19.30. Около 22.25 часов самолет уже находился в Северной столице. Представители организации-перевозчика пояснили, что скорее всего произошла ошибка. Где именно - на самом борту или сервисе - неизвестно.

Отметим, что самолет подал цифровой код 7700, который обозначает аварийную ситуацию. Такой сигнал подают, например, когда одному из пассажиров становится плохо. В связи с этим диспетчеры дают лайнеру приоритет в посадке. Если есть очередь, то воздушное средство пускают первым.

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Фото: Piter.tv