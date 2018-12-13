На рейсе Ларнака-Петербург полиция задержала пьяную жительницу Кронштадта

Задержание дебоширки пассажиры отметили аплодисментами.

Сотрудникам рейса Ларнака-Петербург пришлось выставить из самолета нетрезвую пассажирку. По мнению очевидцев, женщина вела себя агрессивно и вызывающе. Туристы рассказали, что жительница Кронштадта начала скандалить с обслуживающим персоналом сразу же, как попала на борт.

Отметим, что в результате инцидента пришлось задержать вылет лайнера. В течение часа остальные пассажиры ожидали, пока дебоширку уведет местная полиция. Известно, что представителям закона пришлось применять физическую силу, чтобы увести россиянку с собой.

В социальных сетях выложили ролик, на котором понятно, что пассажиры образовались избавлению от хулиганки. После того, как женщину начали уводить, в салоне воздушного средства раздался гром аплодисментов.

Самолет сел в аэропорту "Пулково" в 17.25, согласно сведениям с электронного табло.

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