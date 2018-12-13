Видео: на Восстания сгорели трактор и УАЗ

Очевидцы изначально направили пожарную службу не по тому адресу.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 15 мая сгорели два транспортных средства. Среди пострадавших - УАЗ и трактор. Об этом сообщили местные жители.

Очевидцы заявили, что огонь начал распространяться по адресу улица Восстания, 14. Вызов в экстренную службу поступил около и 00.40 часов. Изначально специалистов ГУ МЧС направили к зданию 13 в Кронверкском переулке. Позже стало понятно, что на самом деле место происшествия на другой территории.

Отметим, что огонь начал вырываться сначала из трактора, а только после этого языки пламени стали дотягиваться до соседней машины. В ходе горения в автомобиле с характерным звуком взрывались какие-то детали.

Согласно сведениям пожарных, трактор полностью выгорел. УАЗ поврежден частично. У него обгорел моторный отсек и кабина. Пострадавших нет. Потушили огонь за 20 минут.

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