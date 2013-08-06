Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Пулково

Предполагается, что у лайнера не работал датчик выпуска шасси.

В воскресенье, 2 мая, самолет Hawker 750, летевший из Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

По данным пресс-службы, на борту было 2 члена экипажа. Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности самолета. Предполагается, что у лайнера не работал датчик выпуска шасси. Сначала самолет отправили на второй круг, а после он успешно приземлился.

Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность. В настоящее время Пулково продолжает работу в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv

