Самолет из Петербурга в Дубай пролетит через воздушное пространство Ирана

Отправление запланировано на 4 октября в 9:30.

Самолет компании "Россия" выполнит рейс FV6909 из Петербурга в Дубай, следуя через воздушное пространство Ирана, как сообщил ТАСС.

Отправление запланировано на 4 октября в 9:30. Прокладываемый маршрут будет соответствовать рекомендациям авиационных властей России и Ирана, технические посадки не предусмотрены.

Напоминм, что 3 октября Росавиация продлила временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в определенные часы с 09:00 до 19:00 по мск, данные ограничения будут действовать до 3 ноября.

Иранские власти отменили ограничения на авиаперевозки, введенные 1 октября после ракетной атаки на Израиль, что дало возможность авиакомпаниям вернуться к привычным маршрутам.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Бангкок с 31 октября запустят регулярные авиарейсы.

Фото: Piter.TV