Самолет из Нур-Султана в Петербург сильно задерживается из-за непогоды

Вылет отложили почти на 19 часов.

Рейс KC 138 авиакомпании Air Astana, который должен был проследовать из Нур-Султана в Петербург, значительно задерживается. Судя по информации на онлайн-табло казахстанского аэропорта, запланированный в 05.55 вылет переносится на 19 часов и состоится лишь в 00.55, если позволит погода.

С воскресенья в Нур-Султане бушует метель, в городе объявлено штормовое предупреждение. Аэропорт отменил или задержал десятки рейсов.

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Фото: Piter.TV; скрин www.nn-airport.kz