Самолет из Новосибирска сделал 2 круга над Пулково. Причина – воздушные шары

Во вторник, 12 июля, самолет, вылетевший по рейсу SBI 5011 Новосибрриск-Петербург, пошёл на второй круг при посадке в аэропорту Пулково. Информацию подтвердила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы", добавив, что причиной стали воздушные шары в небе.
Известно, что вначале экипаж лайнера принял природное явление за парашютиста и решил не рисковал.
Отметим, что рейс был выполнен авиакомпанией "Россия".
Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания "Россия" с июля увеличит число рейсов из Петербурга.
Фото: Piter.TV
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