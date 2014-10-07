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Самолет из Новосибирска сделал 2 круга над Пулково. Причина – воздушные шары
Сегодня, 14:21
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Самолет из Новосибирска сделал 2 круга над Пулково. Причина – воздушные шары

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Экипаж авиакомпании "Россия" принял природное явление а парашютиста.

Во вторник, 12 июля, самолет, вылетевший по рейсу SBI 5011 Новосибрриск-Петербург, пошёл на второй круг при посадке в аэропорту Пулково. Информацию подтвердила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы", добавив, что причиной стали воздушные шары в небе. 

Известно, что вначале экипаж лайнера принял природное явление за парашютиста и решил не рисковал. 

Отметим, что рейс был выполнен авиакомпанией "Россия".

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания "Россия" с июля увеличит число рейсов из Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: авиакомпания россия, аэропорт пулково, посадка самолета, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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