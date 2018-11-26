Все перелеты будут внутри страны.

Во вторник, 12 июля, стало известно, что авиакомпания "Россия" с июля увеличит число рейсов из Петербурга по десяти направления. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Все перелеты будут внутри страны. Так, в Иркутск самолёты будут летать не три, а семь раз в неделю. Число рейсов в Казань увеличится с 18 до 21, в Нижневартовск — с 4 до 7, в Нижний Новгород — с 21 до 28. В Новосибирск теперь можно будет отправиться не 7, а 11 раз в неделю, в Орск — 7 раз, в Сочи — 49. Также более доступными станут полёты в Сургут, Уфу и Челябинск.

Напомним, недавно из Душанбе в Петербург попытались провезти контрафактные головные уборы на полмиллиона рублей. Иностранный гражданин решил пройти по "зеленому" коридору, несмотря на то, что при нем были предметы легкой промышленности. Учитывая количество одежды, таможники сочли, что мужчина перевозит их не для личного пользования. Головные уборы украшали логотипы известных зарубежных брендов, хотя по факту являлись контрафактными. Ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, оценили в полмиллиона рублей.

Фото: Piter.tv

