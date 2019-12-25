Самолет из Москвы в Петербург экстренно развернули обратно в пятничный вечер

Причины возвращения самолета неизвестны.

В пятницу, 27 ноября, самолет из Москвы в Петербург под номером 1015 экстренно развернули в пункт вылета. Борт авиакомпании S7, судя по данным онлайн-табло аэропорта Пулково, должен был приземлиться в городе на Неве в 19.20, но на деле прибыл почти на три часа позже.

Известно, что самолет вылетел из Москвы, но, не долетев до Твери, развернулся в столичный аэропорт. По словам пассажиров, судно возвращалось в Домодедово экстренно. Повторный вылет состоялся только в 21.30. Причины случившегося не сообщаются.

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Фото: Piter.TV