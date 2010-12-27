Самолет из Ларнаки вылетел в Петербург с задержкой в восемь часов

В Северную столицу он прибудет лишь к полуночи.

Самолет, следующий из Кипра в Петербург, вылетел в семь часов вечера.

Изначально пассажиры должны были покинуть Ларнаку в 11:25. Задержка рейса составила практически восемь часов.

Время прибытия лайнра в Северную столицу, судя по табло аэропорта "Пулково", ожидается в 23:41.

Напомнин, рейс из Ларнаки в Петербург был задержан из-за угрозы безопасности. Сначала пассажиров посадили в самолет в назначенное время, но уже через час всех попросили покинуть салон. Людям объяснили ситуацию техническими сложностями.

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