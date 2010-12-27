Рейс из Ларнаки в Петербург не может вылететь из-за угрозы безопасности

Пассажиров вывели из самолета.

Рейс из Кипра в Петербург должен был вылететь в 11:25 по московскому времени. Однако, лайнер до сих пор не поднялся в воздух, делятся очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". СМИ сообщают о возможной угрозе взрыва.

Сначала пассажиров посадили в самолет в назначенное время, но уже через час всех попросили покинуть салон. Людям объяснили ситуацию техническими сложностями. 510 пассажиров уже третий час ожидают информацию о времени вылета и выучеров на еду. Они отмечают, что билетов на другие рейсы в Петербург на сегодня уже нет.

В настоящее время производится досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади. Если судить по табло аэропорта "Пулково", рейс авиакомпании "Россия" ожидается из Ларнаки в 19:18.

Ранее Piter.TV сообщал, что в небе над Петербургом заметили военные самолеты.

Фото: Pixabay