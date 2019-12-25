Самолет из Петербурга в Кемерово задержали из-за непогоды

Отложен на более позднее время и обратный вылет.

Утром 27 сентября задержали прибытие и обратный вылет нескольких рейсов в Кемерово. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в справочном центре аэропорта, самолеты задерживаются из-за сильного тумана. В частности, рейс авиакомпании "Северный ветер" вылетит из Петербурга с задержкой более четырех часов – в 11:37 (должен был в 7:37). Из-за непогоды отложили на более позднее время и обратный вылет.

Также прилетят позже расписания самолеты из Новосибирска, Москвы и Симферополя.

Ранее мы писали, что рейсы из Кургана в Петербург запустят по средам.

Фото: pexels.com