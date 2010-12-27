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Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся в аэропорт вылета через три часа
Сегодня, 8:58
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Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся в аэропорт вылета через три часа

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О причинах вынужденного разворота не сообщается.

Очередной рейс вернулся обратно в аэропорт. В этот раз им стал самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Петербург. По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернулось через полтора часа после взлета.

Самолет развернулся около границы Латвии и Литвы. Это произошло ночью 16-го июля. Через три часа он приземлился в аэропорту Германии. О причинах инцидента не сообщается, однако пассажиры рассказали о том, что в аэропорту рейс встретили пожарные. Пассажиров обеспечили питанием, заселили в отель и зарегистрировали на утренний рейс. 

В понедельник, 15-го июля, также вынужден был вернуться в аэропорт Казани самолет, который летел в Петербург.  Ранее тоже самое случилось с рейсом Санкт-Петербург - Новый Уренгой. 

Фото: pixabay.com

           flightradar24.com

Теги: аэропорт, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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