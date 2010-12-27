Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт Казани

Вечером 15 июля лайнер, выполнявший рейс из Казани в Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, пилот самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. На данный момент лайнер авиакомпании "Россия" совершил удачную посадку в воздушной гавани столицы Татарстана.
Информация о произошедшем уточняется.
Ранее Piter.TV сообщал, что самолету пришлось вернуться в аэропорт "Пулково" из-за треснувшего стекла в кабине пилотов.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )