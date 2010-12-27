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Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
Сегодня, 12:38
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nadezhda_sib

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

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Теперь пассажиры отправятся в Новый Уренгой на сутки позже.

Самолет, круживший над Петербургом, вернулся в "Пулково" из-за растрескивания стекла кабины пилотов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Ямал".

Это произошло на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты. Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс Санкт-Петербург - Новый Уренгой летал вокруг Северной столицы и в итоге вернулся в "Пулково". Это объяснили технической неисправностью.

В самолете находились 39 пассажиров и 3 члена экипажа. Рейс перенесли на 16 июля 2019 года из-за регламента работы аэропорта в Новом Уренгое. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сети опубликовали видео момента столкновения ВАЗ и троллейбуса на Минеральной улице

Фото: vk.com/club7731530

Теги: новый уренгой, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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